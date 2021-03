New York Americans: Ako NHL prišla do Madison Square Garden

Prvý tím Národnej hokejovej ligy, ktorý sa udomácnil v New Yorku hral v Madison Square Garden a mal červenú, bielu a modrú farbu na dresoch.

Týmto tímom nebol New York Rangers, ale bol zodpovedný za vznik Rangers a stal sa prvým rivalom Rangers počas prvých rokov NHL. Vstúpte, Američania z New Yorku!

New York Americans

Američania z New Yorku boli jedným z prvých tímov rozširujúcich National Hockey League. Klub založil Thomas Duggan, ktorý v roku 1923 získal ocenenie pre podnikanie so športovými klubmi a vybudoval tri expanzné franšízy v USA. Jedna z týchto franšíz bola udelená New Yorku a kúpil ju „Big Bill“ Dwyer, ktorý bol najväčším a najslávnejším dovozcom alkoholu v New Yorku. V tej dobe to bolo tak trochu nelegálne.

Za privedenie hokejového tímu do New Yorku zaplatil Dwyer 75 000 dolárov za kúpu klubu Hamilton Tigers, ktorého hráči štrajkovali koncom sezóny 1924-25. Aj keby bol Dwyer zapojený ako vlastník Američanov, predtým, ako bol ochotný kúpiť si franšízu, potreboval nejaké povzbudenie. Mužom, ktorý presvedčil Dwyera, aby uskutočnil nákup, bol Tex Rickard, ktorý bol vedúcim Madison Square Garden.

V tom čase Rickard povedal Dwyerovi, že nechce viesť tím Madison Square Garden, ale bol ochotný prenajať si novovybudovanú arénu počnúc sezónou 1925-26. Američania hrali vôbec prvý zápas 15. decembra 1925, čo bola prehra 3:1 s Montrealom Canadiens v Madison Square Garden. Američania v úvodný večer prilákali viac ako 17 000 ľudí a napriek ťažkej prvej sezóne sa ich úspech z predaja vstupeniek na zápasy nezmenil. Na ľade skončili Američania sezónu s 12 výhrami, 20 prehrami a 4 remízami. Hviezdny center Billy Burch viedol tím 22 gólmi v 36 zápasoch.

Úvod Tex’s Rangers

Pred začiatkom ďalšej sezóny sa Rickard vrátil k rozhovoru s Dwyerom, keď „Big Bill“(Dwyer) súhlasil s kúpou Američanov. Po tom, čo Rickard videl úspech, ktorý mali Američania v predaji lístkov aj napriek slabším výkonom na ľade, vystúpil z vedenia klubu a kúpil expanzný tím, ktorý bude hrať spolu s Američanmi v Madison Square Garden. Konkurenčný tím bol označovaný ako „Tex’s Rangers“ a päť mesiacov po tom, keď Američania hrali svoj prvý zápas, vznikol New York Rangers.

V priebehu nasledujúcich pár sezón sa Američania trápili na ľade a so vznikom Rangers mali problém vybudovať si fanúšikovskú základňu. Jedným z dôvodov problémov Američanov na ľade bol nový formát dvoch divízií, ktorý si NHL osvojila po rozšírení ligy na desať tímov pred sezónou 1926-27. Tieto dve divízie sa nazývali kanadská a americká divízia, ale Američania boli nakoniec jediným americkým tímom, ktorý hral v kanadskej divízii. V sezóne 1927-28 skončili Američania na poslednom mieste v kanadskej divízii, zatiaľ čo Rangers vyhrali svoj prvý Stanleyho pohár.

Američan z New Yorku a brankár Roy Worters

V snahe vystúpiť z tieňa Rangers v nasledujúcej sezóne získali Americans brankára Roya Wortersa z Pittsburgh Pirates. Worters mal neuveriteľnú sezónu medzi hráčmi, keď doviedol Americans k rekordu 19 výhier, 13 prehier a 12 remíz i vôbec ich prvému účinkovaniu v play-off. Worters zakončil rok s priemerom 1,15 gólu na zápas a stal sa prvým brankárom, ktorý vyhral Hart Trophy ako ligový MVP (najužitočnjší hráč). V play off Americans bojovali s Rangers, ale prehrali v dvojzápasovej sérii.

„Amerks“ naďalej hrali druhé husle oproti Rangers v lige ako aj v príjmoch. Po prehre s Rangers v play off, Americans nepostúpili do play off šesť sezón po sebe, pretože v kanadskej divízii dominovali Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens. To však nezabránilo Americans ovplyvňovať budúcnosť hokeja NHL. Keďže to boli väčšinou menej talentovaní hráči na ľade, Americans ako obrannú stratégiu zvolili odstreľovanie puku zo svojho obranného pásma (zatiaľ to nebolo pravidlom a nevylučovalo sa za to). V sezóne 1931-32 Americans v zápase proti Bostonu Bruins vyhodili puk z plochy 61-krát a vďaka tejto taktike vyhrali 3:2. Pri ďalšom stretnutí oboch tímov Bruins 87-krát spôsobili zakázané uvoľnenie, tímy vďaka dvom podivným taktikám hrali nerozhodne 0:0, čo nakoniec viedlo k implementácii pravidla o zakázanom uvoľnení.

Rosie Helmer a New York Americans

V rokoch 1935-36 pod vedením hlavného trénera Rosieho Helmera, nastúpili Americans do play off po druhýkrát v histórii tímu. Tím tvorila zbierka mladých hráčov a niekoľko starnúcich superhviezd. Dvom z týchto hráčov boli Sweeney Schriner a Nels Stewart. Schriner vyhral Calderovu trofej v rokoch 1934-35 a potom v rokoch 1935-36 viedol ligu v bodoch so 45 bodmi v 48 zápasoch.

Stewart, ktorý držal ligový rekord v góloch (kým ho neporazil Maurice „Rocket“ Richard) odohral väčšinu svojej kariéry v Montreale Maroons a už bol skoro tridsiatnik, keď sa pripojil k Americans. Napriek tomu, že Americans sotva postúpili do play-off, vyhrali svoju vôbec prvú sériu play-off. Porazili tím Chicago Blackhawks. Americans však v semifinále proti Maple Leafs prehrali.

Ale zatiaľ čo tím na ľade vykazoval známky zlepšenia, financie Billa Dwyera boli v chaose. Po neúspešnom hľadaní kupca franšízy New York Americans v sezóne 1935-36, Dwyer povolil prevzatie klubu samotnou NHL, ktorá dostala tím pod kontrolu pre sezónu 1936-37. Red Dutton, ktorý trénoval Americans počas sezóny 1936-37, sa stal následne novým majiteľom tímu od sezóny 1937-38.

New York Americans patriaci Red Duttonovi

Pod Duttonom zažili Americans z New Yorku najlepšie roky v histórii klubu. Americans skončili v kanadskej divízii v rokoch 1937-38 na 2. mieste, potom v prvom kole play-off zvíťazili nad Rangers a v rozhodujúcom treťom zápase série sa dostali späť z manka 2:0 na zápasy. Americans vyhrali 1. zápas svojej semifinálovej série proti Chicago Blackhawks, ďalšie dva zápasy však prehrali a vyradili ich šampióni Stanley Cupu zo Chicaga. V nasledujúcich dvoch sezónach sa Americans dostali do play-off, v prvom kole ich však porazili Maple Leafs v rokoch 1938-39 a Detroit Red Wings v rokoch 1939-40.

Rovnako ako ostatné tímy NHL, aj New York Americans ovplyvnili hráči, ktorí odchádzali bojovať do druhej svetovej vojny. Je však ťažké nájsť tím, ktorý bol postihnutý odchodmi horšie ako Američania z New Yorku. Keď bol klub opäť vo finančných problémoch, bol Dutton nútený predať svojich najlepších hráčov za hotovosť a New York Americans skončili v NHL na poslednom mieste s 8 víťazstvami v 48 zápasoch v sezóne 1940-41. V nasledujúcej sezóne bol tím premenovaný na Brooklyn Americans, pretože Dutton sa snažil získať podporu fanúšikov mimo Manhattanu, kde Rangers naďalej dominovali na titulkách a v pozornosti newyorských hokejových fanúšikov. Premenovanie klubu na Brooklyn Americans, keď sídlite na Manhattane, v očiach fanúšikov neskončí dobre. Priaznivci prestali podporovať premenovaný klub a tím ukončil sezónu na poslednom mieste.

Koniec New York Americans

Po sezóne 1941-42 sa Americans rozhodli prerušiť činnosť z dôvodu dlhoročných dlhov a nedostatku hráčov počas vojny. Tento krok mal byť dočasný, ale nakoniec bol trvalý. Po skončení vojny NHL nedovolila Americans znovu vstúpiť do ligy. V tejto hre o návrat boli zapletení aj samotní predstavitelia New York Rangers, ktorí urobili všetko preto, aby liga neumožnila Americans vrátiť sa späť.

Legenda vraví, že sa Dutton (majiteľ New York Americans) údajne vyjadril, že „Rangers nevyhrajú v mojom živote ďalší pohár.“ To sa stalo súčasťou „kliatby“ Rangers, keďže medzi ziskom Stanleyho pohárov (1940 - 1994) prešlo 54 rokov a Dutton mal pravdu, keď v roku 1987 skonal.

Aj keď história Americans z New Yorku v NHL nezahŕňala veľa úspechov na ľade, nemožno ich vplyv na hokej v USA a v NHL podceňovať. Priniesli NHL do New Yorku, pripravili pôdu pre jednu z najikonickejšieho zázemia pre klub v lige a mali niektoré z prvých superhviezd v USA.

Je to ďalší príbeh z histórie tejto kolektívnej hry.