Najslávnejšia výzva o Stanleyho pohára zo všetkých

Najstaršiu trofej v severoamerických športoch obklopuje množstvo príbehov a tradícií. Od roku 1914 sa „Stanley Cup“ celkovo odovzdal 105-krát šampiónom série play-off NHL. Nebolo to tak vždy.

V roku 1892 Lord Frederick Stanley, hlavný guvernér Kanady, pomenoval hokejovú trofej o ktorú sa hralo v kanade ako „Dominion Hockey Challenge Cup“ alebo skrátene „Challenge Cup“. Získal ho popredný amatérsky hokejový klub z Kanady. Zjednodušene možno povedať, že „Challenge Cup“ bol trofejou, ktorú bolo možné získať v sérii troch zápasov medzi najlepším tímom a jeho vyzývateľom. Bol to skutočný začiatok NHL a súťaživosti o najslávnejšiu trofej.

V roku 1905 vyzval tím z Dawson City (Yukonské teritórium), známy ako „Dawson City Nuggets“, hokejový klub Ottawa, ktorý hral pod názvom „The Silver Seven“. Ich výzva bola prijatá. Tím z Dawson City mal dvoch bývalých elitných hokejistov, Weldyho Younga, ktorý hral za Ottawu v 90. rokoch 19. storočia a DR McLennan, ktorý hral na Queen’s College proti Montrealu Victorias v Challange Cup-e z roku 1895. Zvyšok „Nuggets“ tvorili hráči z iných klubov Dawson City. Dalo by s povedať, že amatéri.

Cesta z Dawson City do Ottawy merala viac ako 6 000 kilometrov s rôznymi spôsobmi dopravy, ktoré hráči používali. Z Dawson City do Whitehorse, cestovali niektorí hráči na psích záprahoch, zatiaľ čo iní sa rozhodli cestovať na bicykli. Začiatok ich spoločnej cesty do Ottawy bol z mesta Whitehorse v Yukone, odkiaľ sa vydali 18. decembra 1904. V mestečku Whitehorse nepriaznivé počasie spôsobilo meškanie vlaku, takže hráči boli nútení cestovať aj loďou, čo mnohým z nich spôsobilo morskú chorobu. Počas veľmi náročnej cesty boli ďalšie problémy s počasím, ktoré nútili tím sa adaptovať ale nakoniec dorazili vlakom do Ottawy 11. januára 1905. Necelé dva dni pred plánovanou zápasovou sériou.

Po príchode do miesta konania mali iba 36 hodín na zotavenie a stále im chýbal ich najlepší hráč Weldy Young, ktorý meškal kvôli svojim povinnostiam ako zvolený poslanec vo voľbách. Nuggets požiadali, aby bola séria o pár dní odložená.

Tím Ottawy odmietol ich žiadosť o odloženie zápasu.

The Nuggets boli nútení pokračovať vo výzve a odohrať duel proti Ottawe, predovšetkým kvôli svojej únave po náročnej ceste, neboli v pozícii favorita. Prvý zápas prehrali 9:2.

Od tohto momentu sa to už len zhoršovalo, či už výkonom alebo výsledkom.

Za Striebornú sedmičku (Ottawu) si zahral Frank „One Eyed“ McGee. McGee dostal prezývku „jedno oko“ po tom, čo v roku 1900 utrpel poranenie oka, ktoré bolo výsledkom faulu, hry vysokou hokejkou. McGee odišiel do hráčskeho dôchodku v roku 1903 a bol hviezdnym hráčom Ottawy. Aj keď bol jedným z najmenších hráčov v lige meral 167 cm, bol svižným korčuliarom, ktorý dokázal obohrať väčšinu hráčov a napriek svojmu zhoršenému zraku dokázal strieľať góly zdanlivo z rôznych pozícií podľa vlastnej vôle.

Norman Watt z tímu Nuggets urobil chybu, keď oznámil, že Frank McGee nie je až taký dobrý, pretože v tomto zápase, kde Nuggets s Wattom prehrali 9:2 strelil iba jeden gól.

Ak by tím Dawson City triumfoval v tejto sérii, mohol mať najdlhšiu dynastiu v histórii Stanleyho pohára. V tom čase sa v meste držiteľov pohára bežne konali výzvy o Challange Cup. Hosťujúce tímy proti domácim mali vždy nevýhodu v podobe neznámeho prostredia. V tom čase domáci ľad hral významnú úlohu, keďže podmienky neboli všade na rovnakej úrovni.

Tímu Dawson City Nuggets sa podarilo zapísať do histórie, aj keď v druhom zápase tejto série boli zaznamenané početné rekordy, vrátane 14 gólov Franka „One Eyed“ McGeeho.

Strieborná sedmička (Ottawa) pokračovala v skvelých výkonoch a zaznamenala najväčšie víťazstvo zo všetkých finálových zápasov Stanleyho pohára v histórii, keď zvíťazila so skóre 23-2.

Hráči Dawson City Nuggets sa cítili skleslo po krutej porážke a správy sa ešte zhoršili pre dvoch hlavných hráčov Nuggets, McLennana a Watta. Iba jeden deň po druhom zápase im zamestnávateľ oznámil, že budú okamžite prepustení z práce.

Frank McGee z Ottawy, odohral ešte jednu sezónu a vyhral ďalší Challenge Cup s Ottawou pred tým, ako sa prihlásil do armády a odišiel do 1. svetovej vojny. 16. septembra 1916 ho zabili v akcii. Jeho telo sa nikdy nepodarilo prinavrátiť do jeho vlasti, studenej a krásnej Kanady.